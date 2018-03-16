Смертельное ДТП под Барановичами: автомобиль разорвало на части, водителя и пассажира выбросило из салона

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16 марта около 3 часов ночи на автодороге Р-4 «Барановичи-Ляховичи» произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 25-летний житель Барановичей, управляя автомобилем «Рено Меган Сценик», на 7 км автодороги Р-4 «Барановичи-Ляховичи» на закруглении дороги влево не выбрал правильно скорость движения. В результате водитель не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, съехал на правую обочину, после чего еще около 70 метров автомобиль несло юзом, затем он опрокинулся. От сильного удара оторвало элементы кузова, вырвало двигатель, водителя и пассажира выбросило из салона.

Водитель погиб на месте ДТП, его 30-летняя жена получила многочисленные тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована в Барановичскую городскую больницу.

Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Оба не были пристегнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка, сообщает ГАИ Брестской области.

 

Фото ГАИ Брестской области

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Тэги: ДТП Город: Барановичи

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