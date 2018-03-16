Концерт к 340-летию со дня рождения Антонио Вивальди пройдет в «Верхнем городе»

24 марта в 19:00 в столичном концертном зале «Верхний город» пройдет праздничный концерт, посвященный 340-летию со дня рождения великого итальянского композитора Антонио Вивальди.

В программе два концерта для скрипки соло и оркестра (Соль минор RV 157 и Соль мажор RV 151), оркестровые концерты (До минора RV 199 и Ре мажор RV 207), а также две хоровые кантаты Dixi Dominum и Gloria.

Музыку Вивальди исполнят капелла «Сонорус» (главный дирижер Александр Хумала) и солисты Катерина Пукст (скрипка), Наталья Иселёнок (сопрано), Галина Сокольник (меццо-сопрано). Дирижер Мурад Ассуил.

Антонио Вивальди известен нам как автор более 400 скрипичных концертов, духовных сочинений, опер. Его произведения звучали в церкви, на светских приемах и в королевских дворцах. Вивальди всегда стремился к простоте и ясности, избегая напыщенности и сосредотачиваясь на выразительном раскрытии мелодии, сопровождая ее безупречной прозрачной гармонией.

Эти концерты стали откровением для современников, перечеркнув все, что было ранее написано в этом жанре. Они же стали вызовом для остальных итальянских композиторов, которые стремились превзойти Антонио, но мало кто смог приблизиться к такому сочетанию страсти, воображения, изящества и созвучия.