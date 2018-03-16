Назарбаев предложил реализовать в Казахстане пакет громких социальных реформ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев анонсировал пакет беспрецедентных по своим масштабам и содержанию социальных реформ. Ипотека под 7 процентов, как в развитых странах, снижение подоходного налога, гранты для обучения в ВУЗах, расширение микрокредитования, газификация, призванная улучшить состояние экологии и в итоге качество жизни населения.

Фото пресс-службы президента Казахстана

В настоящее время ипотечные кредиты в Казахстане выдают под 14-16% годовых. Это средний показатель для государств СНГ, но чаще всего неподъемный для бюджета среднестатистической семьи.

Назарбаев предложил снизить ставку до 7%, а также сократить первоначальный взнос и растянуть срок выплаты до 25 лет. Будет создана специальная компания, которая привлечёт около 3 миллиардов долларов США и направит их на выкуп ипотечных кредитов, предоставленных банками на новых условиях.

Логика проста: реализация программы даст импульс для развития банковского сектора и жилищного строительства, что в свою очередь будет способствовать развитию сопутствующих производств и стимулировать создание новых рабочих мест.

Подоходный налог с граждан, которые получают в среднем меньше $200 в месяц, в 10 раз. Фактически номинальная зарплата таких работников возрастет, но при этом нагрузка на работодателей останется прежней. Остальных казахстанцев ждет введение прогрессивной шкалы подоходного налога.

Третья инициатива направлена на повышение доступности высшего образования и улучшение условий проживания студентов. Назарбаев поручил дополнительно выделить на следующий учебный год 20 тысяч грантов (к уже имеющимся 54 тысячам).

При этом больше половины дополнительных грантов должны быть направлены на технические специальности. Кадры в этой сфере всегда в спросе, а в условиях надвигающейся четвертой промышленной революции – и подавно.

Кроме того, Назарбаев поручил увеличить микрокредитование казахстанцев в 2018 году на 20 миллиардов тенге по сравнению с прошлым годом.

Наконец, пятая инициатива - это газификация страны. Президент Казахстана предложил протянуть новый газопровод от Кызылорды до Астаны. С точки зрения социальной сферы это не только создание рабочих мест, но и повышение качества жизни людей.

Газификация позволит сократить выбросы в атмосферу, улучшить экологию в центральных и северных регионах Казахстана. Только в столице объем выбросов сократится в 6 раз.

Предложенные Назарбаевым социальные реформы выглядят вполне практичными и осуществимыми, хотя реализовать их, конечно же, будет непросто. Необходимо выполнить ряд условий, в частности, как минимум удвоить темпы жилищного строительства, чтобы предложение на рынке жилья отвечало спросу в условиях сниженной ставки по ипотеке.

Наряду с повышением количества грантов и строительством новых общежитий, требуется провести апгрейд и других секторов сферы образования, прочно завязав ее на реальных потребностях рынка труда. Нужно также подготовить фискальные органы Казахстана, чтобы снижение налоговой нагрузки не стало поводом для роста теневого сектора экономики.