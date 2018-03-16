17 марта Лявон Вольский сыграет акустический концерт в баре Beer&Wine

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17 марта в столичном баре Beer&Wine (ул. Кульман, 9) пройдет акустический концерт Лявона Вольского.

В концерте примут участие Алесь-Франтишек Мышкевич (гитара) и Павел Аракелян (саксофон), а атмосферу будет определять отмечающий 17 марта День святого Патрика — прижившийся и у нас национальный ирландский праздник.

Организаторы обещают ряд приятных сюрпризов и отмечают, что это третий зимний и последний в этом году акустический концерт Вольского в их заведении.

 

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Тэги: акустический концерт беларуская музыка Персона: Лявон Вольский Алесь-Франтишек Мышкевич Павел Аракелян Город: Минск

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