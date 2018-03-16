Видеофакт. Украинский певец Дмитрий Монатик упал со сцены во время концерта в Минске

/ Культура
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Известный украинский певец во время концерта в Минске упал со сцены. Ролик с инцидентом он выложил на своей странице в социальной сети.

«Минск звучит сногсшибательно... Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции», — написал Монатик.

Напомним, сегодня сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия — страна возможностей».

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Тэги: концерт певец Персона: Дмитрий Монатик Город: Минск

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