Видеофакт. Украинский певец Дмитрий Монатик упал со сцены во время концерта в Минске

Известный украинский певец во время концерта в Минске упал со сцены. Ролик с инцидентом он выложил на своей странице в социальной сети.

«Минск звучит сногсшибательно... Спасибо всем и лично каждому, кто разделил с нами эти незабываемые эмоции», — написал Монатик.

Напомним, сегодня сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров споткнулся о ступеньку и упал, поднимаясь на сцену на форуме «Россия — страна возможностей».