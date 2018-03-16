Лукашенко о белорусских паралимпийцах: я просто влюбился в этих людей, это же мужественные люди, как они борются!

Белорусские паралимпийцы, выступая в Пхенчхане, творят чудеса. Об этом заявил 16 марта журналистам Александр Лукашенко, посещая войсковую часть 5448 внутренних войск МВД, передает БЕЛТА.

«Эти люди с ограниченными способностями, возможностями творят чудеса», — сказал президент.

Глава государства отметил, что давно знаком с белорусскими паралимпийцами, с некоторыми из них он встречался не раз. «Они, доказывая, что такие же, как и мы, совершают эти подвиги. Это подвиги», — подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко признался, что, будучи президентом Национального олимпийского комитета, до нынешней Паралимпиады в Пхенчхане с некоторым сожалением воспринимал соревнования, думая, что не стоит этим людям, учитывая их физическое состояние, идти на такие подвиги. «Я очень много смотрю трансляций с Паралимпиады, когда есть возможность, нет — в записи смотрю. Я просто влюбился в этих людей. Это же мужественные люди! Как они борются! Если бы наши спортсмены «без ограничений» так выступали, у нас бы по 30-40 медалей было».

Президент заявил, что был впечатлен напряженной борьбой на Паралимпиаде в Республике Корея и доволен выступлением белорусов. «Скажешь им спасибо — они в два раза мощнее выступают. Вот такие они люди. Я просто счастлив, что мне удалось наконец-то окунуться в соревновательный режим этих людей и действительно оценить их по достоинству. Они просто молодцы! Честно говоря, я жду, когда они вернуться в страну, чтобы их поблагодарить, соответственно наградить и заплатить за их неимоверный труд. Они не просто герои — десять медалей! Это потрясающие люди», — убежден глава государства.

По мнению Александра Лукашенко, такой выдержки и мужества, как у паралимпийцев, не хватает всем белорусским атлетам. «Они не плачутся, что им за тридцать или под сорок. Они берут винтовку и стреляют, берут палки в руки и выигрывают. Молодцы! Просто потрясающая команда, которая просто неожиданно для меня так прекрасно выступает», — резюмировал президент.

Белорусскую команду в Пхёнчхане представляют 15 атлетов.

В настоящее время в активе белорусской команды десять наград, три из которых — золотые.

Напомним, четыре года назад на Паралимпиаде в Сочи белорусы завоевали лишь три бронзовые медали.