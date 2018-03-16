Выбирать президента России будут в 13 белорусских городах
В ближайшее воскресенье, 18 марта, пройдут выборы президента России. На территории Беларуси также можно будет отдать свой голос.
Как сообщили в посольстве РФ в Минске, у россиян будет возможность проголосовать в 13 белорусских городах:
— Минск, ул. Нововиленская, 1А (посольство РФ);
— Брест, ул. Пушкинская, 10, (генконсульство РФ);
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— Гродно, ул. Парижской Коммуны, 3 (городская гимназия);
— Витебск, ул. Маяковского, 1 (Центр культуры «Витебск»);
— Гомель, ул. Ланге, 17 (Общественно-культурный центр);
— Могилев, ул. Ленинская, 61 (Лицей Белорусско-Российского Университета);
— Клецк-2, пос. Озеречье (клуб при в/ч Минобороны РФ);
— Бобруйск, ул. Социалистическая, 105 (театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича);
— Островец, ул. Восточная, 18А (Информационный центр БелАЭС);
— Борисов, ул. Чапаева, 3 (Центральная районная библиотека им. И.Х. Колдеева);
— Барановичи, ул. Ленина, 4 (Дом культуры);
— Орша, ул. Ленина, 41 (гимназия №2);
— Полоцк, ул. Гоголя, 15 (Дом культуры).
Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 часов.
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