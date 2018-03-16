Выбирать президента России будут в 13 белорусских городах

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В ближайшее воскресенье, 18 марта, пройдут выборы президента России. На территории Беларуси также можно будет отдать свой голос.

Как сообщили в посольстве РФ в Минске, у россиян будет возможность проголосовать в 13 белорусских городах:

— Минск, ул. Нововиленская, 1А (посольство РФ);

— Брест, ул. Пушкинская, 10, (генконсульство РФ);

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— Гродно, ул. Парижской Коммуны, 3 (городская гимназия);

— Витебск, ул. Маяковского, 1 (Центр культуры «Витебск»);

— Гомель, ул. Ланге, 17 (Общественно-культурный центр);

— Могилев, ул. Ленинская, 61 (Лицей Белорусско-Российского Университета);

— Клецк-2, пос. Озеречье (клуб при в/ч Минобороны РФ);

— Бобруйск, ул. Социалистическая, 105 (театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича);

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— Островец, ул. Восточная, 18А (Информационный центр БелАЭС);

— Борисов, ул. Чапаева, 3 (Центральная районная библиотека им. И.Х. Колдеева);

— Барановичи, ул. Ленина, 4 (Дом культуры);

— Орша, ул. Ленина, 41 (гимназия №2);

— Полоцк, ул. Гоголя, 15 (Дом культуры).

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00 часов.

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Тэги: выборы президента России

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