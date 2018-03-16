В Гомеле задержан общественный активист Борис Аникеев
В Гомеле милиция задержала местного общественного активиста Бориса Аникеева.
16 марта к нему в дом ворвалась милиция. Первоначально к жителю Гомеля вошли три милиционера и закрылись в доме изнутри вместе с активистом. Затем подъехали еще шесть милиционеров. Они ничего не объясняли и потребовали проехать с ними в отдел.
Журналист-фрилансер Константин Жуковский вел прямую трансляцию происходящего на своей странице в Фейсбуке.
Из прямого эфира стало известно, что милиция подозревает Аникеева в оскорблении президента. Каких-либо подробностей правоохранители не сообщили.
Также милиция провела осмотр его жилища.
Аникеев, который активно участвует в политической и общественной деятельности Гомеля, заявил, что не понимает, какие к нему могут быть претензии, на каких основаниях. В итоге активист был задержан и доставлен в отделение милиции, пишет БелаПАН.
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