Украина собирается расторгнуть договор об экономическом сотрудничестве с Россией

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На своем ближайшем заседании правительство Украины собирается принять решение о прекращении действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году.

Украина собирается расторгнуть договор об экономическом сотрудничестве с Россией
Владимир Гройсман / Фото с сайта dostyp.com.ua

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Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии 112 Украина, Кабмин работает над тем, чтобы «переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия».

Он отметил, что уже отдал соответствующее поручение подчиненным, и в ближайшую среду решение будет принято.

«Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», — подчеркнул глава украинского правительства.

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Тэги: Россия-Украина Персона: Владимир Гройсман

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