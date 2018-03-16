Украина собирается расторгнуть договор об экономическом сотрудничестве с Россией

На своем ближайшем заседании правительство Украины собирается принять решение о прекращении действия Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, подписанной в 2011 году.

Владимир Гройсман / Фото с сайта dostyp.com.ua

Как заявил премьер-министр Владимир Гройсман в комментарии 112 Украина, Кабмин работает над тем, чтобы «переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия».

Он отметил, что уже отдал соответствующее поручение подчиненным, и в ближайшую среду решение будет принято.

«Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине», — подчеркнул глава украинского правительства.