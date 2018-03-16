Валовой внешний долг Беларуси достиг почти 40 млрд долларов

Валовой внешний долг Беларуси по всем секторам экономики за 2017 год увеличился на 2 млрд 416,2 млн долларов (на 6,4%) и на 1 января составил 39 млрд 932,7 млн долларов США. Такие данные содержатся в обнародованном статистическом отчете Национального банка, передает БелаПАН.

При этом соотношение валового внешнего долга к ВВП на 1 января 2018 года снизилось до 73,4% против 78% на начало 2017 года.

В прошлом году Беларусь направила на обслуживание совокупного внешнего долга (без учета торговых кредитов и краткосрочных обязательств банков) 5 млрд 992,3 млн долларов. Это составило 16,4% экспорта товаров и услуг, или 11% ВВП.

В том числе платежи на погашение основного долга составили 4 млрд 602,8 млн долларов, платежи по процентам и другим выплатам – 1 млрд 389,5 млн долларов США.

По данным Нацбанка, в расчете на душу населения в Беларуси внешний долг также продолжает расти. Так, на 1 января 2018 года на душу населения приходилось 4 тыс. 207 долларов США валового внешнего долга (на 1 января 2017 года было 3.947 доллара).

Александр Лукашенко недавно потребовал от правительства сократить внешний долг. «Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные. Отдавать около 10% ВВП только на обслуживание госдолга — непозволительная роскошь», — заявил глава государства 2 марта при отчете правительства и Национального банка.