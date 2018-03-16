Налоговики просят минчан «стучать» на тех, кто нелегально работает

Столичные налоговики проведут с 19 по 23 марта акцию «Заплати налоги — работай честно».

Фото pixabay.com

В рамках акции сотрудники налоговой инспекции ожидают от минчан звонков с сообщениями о людях, которые работают нелегально, а, значит, не платят налоги.

«Граждане, располагающие информацией о физических лицах, оказывающих услуги без уплаты налогов (нелегально), могут сообщить об этом ежедневно с 09:00 до 18:00 по телефонам: 229-26-60; 229-26-85», — рассказали в ИМНС по Минску.

Ранее налоговики просили белорусов сообщать о нелегальных таксистах, а также о тех, кто нелегально сдает квартиры и гаражи, пишет TUT.by.

А тем временем, столичные власти хотят поднять на 7,4% ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц.