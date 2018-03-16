Четверо бывших фигурантов дела «Белого легиона» требуют компенсацию морального вреда

По данным белорусских правозащитников, четверо бывших фигурантов дела «Белого легиона» — Андрей Дундуков, Виктор Мороз, Сергей Стрибульский и Виктор Данилов — направили коллективный гражданский иск в суд Московского района столицы.

Как сообщает spring96.org, истцы просят компенсировать моральный ущерб, причиненный в результате их незаконного задержания, привлечения в качестве обвиняемых, содержания под стражей, а также применения подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ответчиком в деле выступает Министерство финансов. Предварительное судебное слушание назначено на 27 марта. Дело будет рассматривать судья Ольга Кравченко, пишет БелаПАН.

В иске бывшие фигуранты дела «Белого легиона» ссылаются на статьи 939 и 968-970 Гражданского кодекса Беларуси, предусматривающие возмещение морального вреда за счет государственной казны. Они считают, что должны получить денежную компенсацию, так как все это время, которое провели за решеткой, а также после освобождения испытывали большие моральные страдания.

«Так, Сергей Стрибульский говорит, что решил добиваться компенсации именно из-за своей тревоги за близких, друзей и из-за их переживаний за его судьбу. Бывший фигурант громкого дела больше всего сожалеет об украденном времени. Также истцы связывают свои моральные страдания с чувством унижения чести и достоинства в результате дискредитации в государственных СМИ, с чувством правовой незащищенности, со снижением для некоторых из них социального и профессионального статуса», — отмечают правозащитники.

Все четверо истцов были задержаны в марте 2017 года по подозрению в «подготовке массовых беспорядков» (так называемого дела «Белого легиона»).

В июне прошлого года стало известно, что КГБ закрыл уголовное дело о подготовке массовых беспорядков, а дело о создании незаконного вооруженного формирования, часть фигурантов которого обвинялись в подготовке массовых беспорядков, было передано в Следственный комитет, а в конце ноября — закрыто.

Ранее получить компенсацию за свое содержание под стражей в рамках уголовного дела пытался активист не зарегистрированной в Беларуси организации «Молодой фронт» Дмитрий Кременецкий. Однако эта попытка оказалась безуспешной: суд Московского района Минска, а затем и Мингорсуд исковые требования не удовлетворили.