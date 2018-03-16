В Латвии в цистерне грузового поезда из Беларуси обнаружили 3 млн контрабандных сигарет

Во время таможенного контроля на Даугавпилсской товарной станции сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (СГД) предотвратили контрабанду 3 млн сигарет в прибывшем из Беларуси грузовом поезде.

Как сообщили агентству ЛETA в СГД, Сигареты были спрятаны в оборудованных по краям цистерн тайниках, которые удалось обнаружить при сканировании состава.

Сигареты были спрятаны в ящиках, обернутых черными полиэтиленовыми мешками.

Было изъято 3 млн сигарет марки «NZ Gold» без акцизных марок.