В Латвии в цистерне грузового поезда из Беларуси обнаружили 3 млн контрабандных сигарет
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Во время таможенного контроля на Даугавпилсской товарной станции сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (СГД) предотвратили контрабанду 3 млн сигарет в прибывшем из Беларуси грузовом поезде.
Как сообщили агентству ЛETA в СГД, Сигареты были спрятаны в оборудованных по краям цистерн тайниках, которые удалось обнаружить при сканировании состава.
Сигареты были спрятаны в ящиках, обернутых черными полиэтиленовыми мешками.
Было изъято 3 млн сигарет марки «NZ Gold» без акцизных марок.
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