«Беларусь — не Белая Россия». В КНР началась кампания по изменению наименования белорусского государства

/ Общество
Просмотров: 214 Комментариев: 2

В скором времени нынешнее название белорусского государства в Китае может быть изменено.

Как сообщил в своем микроблоге посол нашей страны в КНР Кирилл Рудый, «Беларусь — не Белая Россия».

«В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с «Белая Россия» или «Белоруссия» на «Беларусь», - подчеркнул дипломат.

Как известно, в России практически повсеместно нашу страну называют «Белоруссией». Отвечая несколько лет назад на вопрос по этой теме, посол России в Беларуси Александр Суриков предложил «не лезть в эти лингвистические споры».

«Для меня есть одно главное понятие: я — посол в суверенном государстве, называемом по Конституции — Беларусь», — подчеркнул дипломат.

Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: Беларусь-Китай Белоруссия Персона: Кирилл Рудый Александр Суриков

Другие материалы на эту тему:

Завод китайских фейерверков под Могилевом строить пока не будут

Завод китайских фейерверков под Могилевом строить пока не будут

Беларусь запросила у Китая сотни миллионов на крупный аграрный проект

Беларусь запросила у Китая сотни миллионов на крупный аграрный проект

«Денег полно». Крупные китайские компании вложат в Беларусь миллиард

«Денег полно». Крупные китайские компании вложат в Беларусь миллиард

Крупной китайской компании предложат купить белорусские молочные заводы

Крупной китайской компании предложат купить белорусские молочные заводы

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)
  • " БЕЛАЯ РУСЬ ты мая ..." пели и поют "Песняры" . БЕЛАяРУСЬ . Что-то не так ?
  • У Луки своя песня.
  • У Луки своя песня.