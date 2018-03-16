«Беларусь — не Белая Россия». В КНР началась кампания по изменению наименования белорусского государства

В скором времени нынешнее название белорусского государства в Китае может быть изменено.

Как сообщил в своем микроблоге посол нашей страны в КНР Кирилл Рудый, «Беларусь — не Белая Россия».

«В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с «Белая Россия» или «Белоруссия» на «Беларусь», - подчеркнул дипломат.

«Беларусь - не Белая Россия». В Китае началась кампания по изменению наименования белорусского государства на китайском языке с «Белая Россия» или «Белоруссия» на «Беларусь» (16.03.2018, Пекин). pic.twitter.com/kP5MjiAO7x — Кирилл Рудый (@kvrudy) 16 марта 2018 г.

Как известно, в России практически повсеместно нашу страну называют «Белоруссией». Отвечая несколько лет назад на вопрос по этой теме, посол России в Беларуси Александр Суриков предложил «не лезть в эти лингвистические споры».

«Для меня есть одно главное понятие: я — посол в суверенном государстве, называемом по Конституции — Беларусь», — подчеркнул дипломат.