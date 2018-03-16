В субботу будет затруднено движение через белорусско-литовскую границу

/ Беларусь-ЕС
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В связи с проводимыми профилактическими работами на погранпереходах Литвы, в частности, не будут функционировать программные системы обработки данных «MDAS», «NTFS», «IDAIS», у перевозчиков возникнут трудности при пересечении границы.

В субботу будет затруднено движение через белорусско-литовскую границу
© DELFI / Tomas Vinickas

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Как отмечается, проблемы могут возникнуть с 09:00 до 17:00.

В этой связи в Госпогранкомитете Беларуси рекомендовали перевозчикам учитывать данную информацию для организации своего движения через белорусско-литовскую границу.

Напомним, глава Государственного таможенного комитета Юрий Сенько заявлял, что решение вопроса с очередями на границе Беларуси с Литвой нужно искать на сопредельной стороне.

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Тэги: Беларусь-Литва-граница

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