Под Владимиром разбилась группа «Пикник»

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В четверг, 16 марта, на трассе «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» во Владимирской области произошло лобовое столкновение.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Владимирской области рассказали, что ДТП произошло в 12:10 на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».

В результате аварии пострадали участники рок-группы «Пикник», которые сейчас находятся на гастролях.

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Директор коллектива Владимир Сафронов рассказал Зебра ТВ, что в машине были четверо музыкантов «Пикника» — Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Эдмунд Шклярский и Станислав Шклярский, а также он сам.

По словам директора, все участники группы живы, но получили травмы, насколько серьезные — на данный момент еще неизвестно. Музыканты находятся в Центральной городской больнице города Гусь-Хрустального и проходят осмотр. В клинику артисты были доставлены на «скорой помощи» с места ДТП.

По предварительной информации владимирской Госавтоинспекции, травмы у попавших в аварию музыкантов «Пикника» не слишком серьезные — ссадины и ушибы. Сильнее пострадал водитель микроавтобуса, на котором ехали артисты — у него проблемы с коленом. Однако в настоящий момент всех пострадавших осматривают медики, диагнозы еще не уточнены. Обстоятельства, при которых случилась авария, устанавливаются.

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Тэги: группа Пикник ДТП рок-музыка Персона: Владимир Сафронов Леонид Кирнос Марат Корчемный Эдмунд Шклярский Станислав Шклярский Город: Гусь-Хрустальный

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