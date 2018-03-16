Под Владимиром разбилась группа «Пикник»

В четверг, 16 марта, на трассе «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума» во Владимирской области произошло лобовое столкновение.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Владимирской области рассказали, что ДТП произошло в 12:10 на 50-м километре трассы «Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума».

В результате аварии пострадали участники рок-группы «Пикник», которые сейчас находятся на гастролях.

Директор коллектива Владимир Сафронов рассказал Зебра ТВ, что в машине были четверо музыкантов «Пикника» — Леонид Кирнос, Марат Корчемный, Эдмунд Шклярский и Станислав Шклярский, а также он сам.

По словам директора, все участники группы живы, но получили травмы, насколько серьезные — на данный момент еще неизвестно. Музыканты находятся в Центральной городской больнице города Гусь-Хрустального и проходят осмотр. В клинику артисты были доставлены на «скорой помощи» с места ДТП.

По предварительной информации владимирской Госавтоинспекции, травмы у попавших в аварию музыкантов «Пикника» не слишком серьезные — ссадины и ушибы. Сильнее пострадал водитель микроавтобуса, на котором ехали артисты — у него проблемы с коленом. Однако в настоящий момент всех пострадавших осматривают медики, диагнозы еще не уточнены. Обстоятельства, при которых случилась авария, устанавливаются.