В Речицком районе младенца чуть не отравили колодезной водой

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В воде из частного колодца, на которой мать ребенка готовила ему детскую смесь, содержание нитратов в 33 раза превышало норму.

Как сообщается, для того, чтобы приготовить младенцу еду его мать воспользовалась водой из частного колодца, пишет газета «Дняпровец».

«Дняпровец»

Источник: http://gp.by
© Правда Гомель. Женщина не предполагала, что готовит своему чаду настоящий яд.

К счастью, ребенка удалось спасти — его доставили в реанимацию больницы в Гомеле с диагнозом «Отравление нитратами».

Такой высокий показатель наличия в воде нитратов впервые зафиксирован на территории Речицкого района. После посещения специалистами центра гигиены и эпидемиологии данный колодец был закрыт.

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Тэги: отравление нитраты младенец Город: Речица

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