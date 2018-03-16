В Речицком районе младенца чуть не отравили колодезной водой
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В воде из частного колодца, на которой мать ребенка готовила ему детскую смесь, содержание нитратов в 33 раза превышало норму.
Как сообщается, для того, чтобы приготовить младенцу еду его мать воспользовалась водой из частного колодца, пишет газета «Дняпровец».
«Дняпровец»
Источник: http://gp.by
Источник: http://gp.by
© Правда Гомель. Женщина не предполагала, что готовит своему чаду настоящий яд.
К счастью, ребенка удалось спасти — его доставили в реанимацию больницы в Гомеле с диагнозом «Отравление нитратами».
Такой высокий показатель наличия в воде нитратов впервые зафиксирован на территории Речицкого района. После посещения специалистами центра гигиены и эпидемиологии данный колодец был закрыт.
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