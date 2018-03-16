Жилье в Минске дорожает быстрее, чем в Москве

Впервые с конца 2015 года средняя цена проданных квартир в Минске превысила 1 200 долларов за квадратный метр, но во всех соседних столицах по-прежнему дороже.

В Москве средняя цена квадратного метра составила 2 910 долларов, в Варшаве — 2 663, в Вильнюсе — 1 797 долларов, в Киеве — 1 520, в Риге — 1 478. В Минске она составляет 1 247 долларов и это больше с начала года на 3 процента. По росту цен столица Беларуси уступает лишь Варшаве (4%), сообщает Realt.by.

Минский рынок жилья в этом году сумел избежать традиционного для начала года резкого падения спроса. Январь, а затем и февраль, продемонстрировали признаки покупательского ажиотажа, который начался еще прошлым летом.

Количество зарегистрированных сделок купли-продажи увеличилось по сравнению с январем на 16%. Но куда более показательными выглядят годовые темпы — спрос вырос сразу на 42% к уровню февраля 2017 года. Можно сказать, что это самое результативное начало года за последнее десятилетие.

Количество сделок с готовыми новостройками составило немногим более 8%.