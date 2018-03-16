Директор предприятия в Дзержинске незаконно платил дочери большую зарплату

Под следствием находятся бывший 62-летний директор ПМК и его 37-летняя дочь. Их подозревают в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями.

«Дочь оформили председателем профкома, освободив от выполнения текущих обязанностей. Также незаконно увеличили ее должностной оклад», — передает БЕЛТА слова представителя отдела по борьбе с экономическими преступлениями Дзержинского РОВД.

Финансовый вопрос должен был решаться голосованием на общем собрании работников, но его провели лишь по документам. Под прикрытием отца женщина руководила профкомом в течение семи лет. За это время она получила в качестве зарплаты почти 50 тысяч рублей.

Позже большинство людей пояснили, что ничего не знали, иначе не поддержали бы увеличение зарплаты, рассказали в РОВД.

В отношении обоих завели уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.