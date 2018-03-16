Сбившего гомельскую школьницу водителя приговорили к трем годам колонии

Суд Центрального района Гомеля вынес приговор 22-летнему жителю Гомеля, который в октябре 2017 года сбил 10-летнюю девочку.

Мужчину признали виновным в нарушении правил дорожного движения, что повлекло по неосторожности смерть человека, сообщает БелаПАН. Ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения, с лишением права управления всеми видами транспортных средств сроком на пять лет.

Водитель вел грузовик «МАЗ» с прицепом и сбил девочку на пересечении улиц Песина и Телегина, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.