ФК «Крумкачы» оштрафовали на 12 тысяч рублей

Минский клуб заплатит 12 250 рублей штрафа за отказ сыграть 11 марта первый четвертьфинальный матч Кубка Беларуси с гродненским «Неманом».

Такое решение приняли в Белорусской федерации футбола, передает БелаПАН.

Комитет федерации по статусу и переходам футболистов лишил футбольный клуб еще трех очков в сезоне-2018 «в связи с систематическим неисполнением решений» этого органа БФФ, а председателя правления клуба Дениса Шунто оштрафовал на 490 рублей «за необеспечение явки представителя футбольного клуба на заседание».

Частный ФК «Крумкачы», два года выступавший в высшей лиге, переживает финансовый кризис. У клуба не приняли документы на лицензирование для выступления в нынешнем сезоне, он может быть переведен во вторую лигу.