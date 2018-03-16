В Бресте запретили митинг 18 марта против строительства аккумуляторного завода
Власти Бреста запретили заявленный на 18 марта митинг против незаконного строительства аккумуляторного завода.
«Идея проведения митинга возникла 11 марта на площади Ленина, когда там в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Менее чем за полчаса под заявлением на мероприятие подписались 85 человек», — сообщил БелаПАН член инициативной группы против строительства завода Федор Петрусевич.
По его словам, 12 марта он отнес в Брестский горисполком коллективную заявку на четырехчасовой митинг 18 марта на площади Ленина. Предполагалось участие в митинге до 500 человек.
«Сегодня утром я позвонил в горисполком. Там сказали, мне пришлют ответ, что митинг не разрешили. Как я понял из разговора, на основании несоблюдения срока подачи заявки на данное мероприятие, — отметил Петрусевич. — Власти нашли формальную причину запрета митинга. Но истинная, я считаю, в том, чтобы не допустить публичных массовых акций протеста против этого завода».
15 марта в Брестский горисполком подана еще одна заявка на проведение 31 марта в центре города митинга против строительства аккумуляторного завода. Планируемое количество участников — 500 человек. Заявителем данного мероприятия выступила группа брестчан, в том числе правозащитник Роман Кисляк.
«К сожалению, власти не смогли оперативно разобраться в ситуации с аккумуляторным заводом. Прошло уже два месяца со встречи в Доме культуры в деревне Тельмы Брестского района, а риторика чиновников осталась прежней: изучим ваши вопросы и ответим. Люди устали от этих обещаний, — сказал правозащитник. — Мы не хотим жить рядом с опасным предприятием. Сейчас вопрос уже стоит так: либо мы, либо этот завод. И так как уезжать мы не собираемся, уйти должен завод свинцовых батарей».
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