Полиция Лондона заявила об убийстве российского олигарха Глушкова

Она пришла к выводу, что смерть бывшего бизнес-партнера Бориса Березовского Николая Глушкова была насильственной, и расследует ее как убийство.

«На данном этапе ничто не указывает на какую-либо связь с покушениями на убийства в Солсбери, и нет никаких доказательств отравления. Смерть Глушкова наступила от сдавливания шеи», — передает ВВС заявление полиции.

Тело 68-летнего бизнесмена было обнаружено мертвым 12 марта в квартире на юго-западе Лондона. Вскрытие провели 15 марта, а сегодня стали известны его результаты.

Первым о смерти Глушкова написал в Facebook бизнесмен Демьян Кудрявцев, который работал с Березовским и управлял издательским домом «Коммерсант».