Вынесен приговор фигурантам дела о страховом автомошенничестве

16 марта суд Ленинского района Минска вынес приговор по делу об автомошенничестве. Фигурантами являются 17 человек.

Всего обвиняемыми по делу признаны 36 человек, один из них находится в розыске, а уголовное дело в отношении 18 обвиняемых выделено в отдельное производство в связи с поступившими от них ходатайствами к президенту о помиловании.

С 2012 года по 2016 год обвиняемые на территории Минской и Брестской областей инсценировали 18 ДТП, чтобы получить страховку по договорам с «Белкоопстрахом».

Кроме того, установлено девять эпизодов, в которых обвиняемые брали деньги у граждан, обещая им помочь в покупке или ремонте автомобиля, однако впоследствии деньгами распоряжались по собственному усмотрению.

Общая сумма причиненного страховым компаниям и гражданам ущерба, по данным следствия, превысила 210 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы как мошенничество, совершенное повторно, группой лиц, в крупном размере (чч. 1, 2 и 3 ст. 209 УК).

В отношении семи обвиняемых, жителей Солигорского района, была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных, учитывая сотрудничество со следствием и возмещение большей части причиненного ущерба, избраны подписка о невыезде либо личное поручительство.

Приговором суда все обвиняемые признаны виновными и приговорены к различным срокам лишения свободы — от 7 лет в колонии усиленного режима до 2 лет с отсрочкой.