Кобринский директор украл 20 кг мяса
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Прокуратура Брестской области завела уголовное дело на 59-летнего руководителя предприятия в Кобринском районе за кражу из столовой мясной продукции.
Дело завели за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает SB.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.
В конце прошлого года директор похитил из столовой предприятия почти 20 килограммов готовой мясной продукции на сумму 256 рублей: колбаски, рулеты, грудинку, копченое сало.
Ему грозит до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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