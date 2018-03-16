Кобринский директор украл 20 кг мяса

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Прокуратура Брестской области завела уголовное дело на 59-летнего руководителя предприятия в Кобринском районе за кражу из столовой мясной продукции.

Дело завели за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает SB.by со ссылкой на официального представителя УВД Брестского облисполкома Сергея Дученко.

В конце прошлого года директор похитил из столовой предприятия почти 20 килограммов готовой мясной продукции на сумму 256 рублей: колбаски, рулеты, грудинку, копченое сало.

Ему грозит до четырех лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Тэги: воровство превышение служебных полномочий белорусское мясо Персона: Сергей Дученко Город: Кобрин

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  • Ебанный стыд, как надо было довести человека, что бы он за год украл 20 кг еды. Суки вы бульбянские, драть вас некому.