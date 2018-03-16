Мининформ запретил вещание в Беларуси российского телеканала

Распространение телепрограммы «Точка ТВ» будет прекращено из-за нарушения законодательства о рекламе.

Министерства информации и антимонопольного регулирования и торговли проанализировали контент телеканала и нашли ненадлежащую рекламу, а также отдельные телепередачи, нарушающие требования закона о рекламе, сообщает БЕЛТА.

«Учитывая выявленные в деятельности телепрограммы нарушения законодательства о рекламе, Мининформом принято решение о признании утратившим силу разрешения на распространение телепрограммы «Точка ТВ». Данное решение вступает в силу 23 марта 2018 года», — пояснили в ведомстве.

Телеканалом допустил рекламу услуг «гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или сил».

Кроме того, в телепрограмме содержалась запрещенная реклама лекарственных средств и биологически активных добавок к пище, не зарегистрированных в Беларуси.