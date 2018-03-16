Румынский суд отказался признавать истца живым

Суд города Васлуй рассмотрел дело 63-летнего Константина Релиу, которого ранее по ошибке признали умершим. Его доводы отвергли, потому что он поздно подал апелляцию.

Решение суда окончательно и не может быть обжаловано, сообщает Associated Press.

Мужчина узнал о своей «смерти», когда вернулся в Румынию после 26-летнего отсутствия. Его депортировали турецкие власти из-за просроченных документов. Оказалось, что бывшая жена решила, что он умер и в 2016 году оформила сертификат о смерти.

«Официально я мертв. У меня нет заработка, и я не могу ничего делать, потому что считаюсь мертвым», — пожаловался румын.