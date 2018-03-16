Порошенко послал Россию словами британского главы минобороны
Президент Украины во время визита на Донбасс вслед за британским министром пожелал России «заткнуться и убираться вон».
Порошенко выразил солидарность Великобритании, которая заявила о вероятной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он заявил во время посещения Краматорска в Донецкой области, и процитировал свое сообщение в Twitter.
«"Хімічна атака" Кремля у Великій Британії — не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть», — сообщил Порошенко.
Президент уточнил, что солидарен с позицией, выраженной в совместном заявлении глав США, Британии, Франции и Германии.
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