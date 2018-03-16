Порошенко послал Россию словами британского главы минобороны

Президент Украины во время визита на Донбасс вслед за британским министром пожелал России «заткнуться и убираться вон».

Порошенко выразил солидарность Великобритании, которая заявила о вероятной причастности России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом он заявил во время посещения Краматорска в Донецкой области, и процитировал свое сообщение в Twitter.

«Хімічна атака» Кремля у Великій Британії – не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть». pic.twitter.com/KEsDjVfIoJ — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

«"Хімічна атака" Кремля у Великій Британії — не що інше, як посягання на суверенітет Великої Британії. І наше послання Росії таке ж, як і слова британського міністра оборони Гейвіна Вільямсона: «Заткнутися та забратися геть», — сообщил Порошенко.

Президент уточнил, что солидарен с позицией, выраженной в совместном заявлении глав США, Британии, Франции и Германии.