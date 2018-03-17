На пожаре в Быхове погиб мужчина
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Сообщение о пожаре в районном центре поступило на пульт РОЧС в пятницу, 16 марта, в 18:25 – звонивший сообщил, что на улице Болдина горит жилой дом.
Фото pixabay.com
В ходе ликвидации пожара на полу в комнате был обнаружен 58-летний хозяин дома.
Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали его в руки медиков. Однако спасти мужчину не удалось.
Напомним, недавно сообщалось, что на пожаре в Витебске утром восьмого марта погибли мать и сын.
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