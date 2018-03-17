Белоруска Светлана Сахоненко завоевала третье золото на Паралимпиаде в Пхёнчхане

Белорусская спортсменка Светлана Сахоненко продолжает триумфальное выступление на Паралимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане.

Свою третью высшую награду она завоевала в лыжной гонке на 7,5 километра.

Белоруска на 36,3 секунды опередила россиянку Михалину Лысову и на 36,3 секунды — австрийку Карину Эдлингер.

Напомним, ранее Светлана была победительницей в гонке на 15 километров и спринте на 1,5 километра.

Завоевал сегодня медаль и белорус Юрий Голуб. Он стал третьим в лыжной гонке на 10 километров.

Это уже его четвертая награда в Пхёнчхане (до этого в его активе были одно золото и два серебра).

Всего на счету белорусских спортсменов 12 наград: по четыре каждого достоинства. В медальном зачете команда занимает восьмое место.

Впереди США (12 золотых, 14 серебряных, 7 бронзовых), «нейтральные паралимпийские атлеты» из России (8, 10, 5), Канада (8, 1, 15), Германия (6, 8, 2), Украина (6,7, 8), Словакия (6, 2, 1) и Франция (5, 7, 4).

Паралимпиада завершится 18 марта.