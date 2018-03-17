Порошенко надеется на поддержку Меркель

Глава украинского государства Петр Порошенко выразил надежду, что новое немецкое правительство продолжит поддержку Украины.

Он ожидает, что «все партнеры по коалиции в Германии выступят за свободу, демократию и территориальную целостность Украины».

Как отметил Порошенко в интервью Funke Mediengruppe, опубликованном в субботу, 17 марта, он надеется, что Берлин будет содействовать отправке на восток Украины миротворческой миссии ООН, отметив, что «только таким способом могут быть реализованы минские соглашения». До тех пор, пока они не будут полностью выполнены, никакого смягчения санкций, принятых в отношении России, быть не должно, считает украинский лидер.

Порошенко также призвал Запад ужесточить санкции против РФ и бойкотировать чемпионат мира по футболу, который пройдет на российских полях с 14 июня по 15 июля, пишет DW.

Киев также ожидает от партнеров поставок в Украину оружия: «Сделки по продаже вооружения не любят шумных дискуссий, поэтому я ничего не скажу о возможных договоренностях с Германией».