Авиакатастрофа на Филиппинах: не выжил никто

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На Филиппинах произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета. По предварительным данным, погибли семь человек.

На Филиппинах разбился самолет
Фото носит иллюстрационный характер

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Как сообщает CNN Philippines, падение самолета произошло в субботу, 17 марта, в провинции Булакан.

Воздушное судно следовало по маршруту Пларидел — Лаоаг.

Из семи человек (пилот и  шесть пассажиров), которые находились на борту, не выжил никто.

По информации Организации гражданской авиации Филиппин, потерпел крушение самолет Piper PA-23 Apache авиакомпании Lite Air Express.

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Тэги: Филиппины авиакатастрофа

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