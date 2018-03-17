Мирко Иванич продлил контракт с БАТЭ

Сербский хавбек борисовского БАТЭ Мирко Иванич продлил контракт с белорусским чемпионом — борисовским БАТЭ.

Полузащитник Мирко Иванич поставил подпись под новым контрактом с ФК БАТЭ.https://t.co/YwMWXzfD4j pic.twitter.com/UWSTy4XgUQ — FC BATE Borisov (@FCBATE) 16 марта 2018 г.

В клубе корреспонденту Naviny.by отказались сообщить информацию, на какой именно срок было заключено новое соглашение. По словам пресс-атташе ФК БАТЭ Сергея Дашкевича, эта информация носит «конфиденциальный характер».

В стане «желто-синих» футболист находится с начала 2016 года. За БАТЭ, как отмечает пресс-служба клуба, он провел уже 86 матчей, в которых отличился 37 раз (19 голов + 18 результативных передач).

В активе Иванича два чемпионских титула и два Суперкубка страны.