Умер хакер, выдавший властям США информатора Wikileaks

Умер хакер Адриан Ламо, ставший широко известным после того, как выдал американским властям информатора Wikileaks.

Из-за его действий в руки властей США попал американский военный Брэдли Мэннинга, который сотрудничал с сайтом-разоблачителем.

В настоящее время причина смерти, о которой сообщили родственники Ламо, неизвестна.

Напомним, в октябре 2016 года сообщалось, что 22-го числа умер директор портала Wikileaks, журналист и кинорежиссер Гэвин Макфэдьен.