Умер хакер, выдавший властям США информатора Wikileaks

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Умер хакер Адриан Ламо, ставший широко известным после того, как выдал американским властям информатора Wikileaks.


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Из-за его действий в руки властей США попал американский военный Брэдли Мэннинга, который сотрудничал с сайтом-разоблачителем.

В настоящее время причина смерти, о которой сообщили родственники Ламо, неизвестна.

Напомним, в октябре 2016 года сообщалось, что 22-го числа умер директор портала Wikileaks, журналист и кинорежиссер Гэвин Макфэдьен.

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Тэги: WikiLeaks хакеры США Персона: Адриан Ламо Брэдли Мэннинг

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