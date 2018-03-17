В Мачулищах пьяная женщина натравила двух собак на прохожего и милиционеров, те открыли огонь

Инцидент, как сообщили в милиции, произошел в Мачулищах в пятницу, 16 марта. Здесь неадекватная женщина натравила двух собак на прохожего и милиционеров.

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По информации представителя Минского РУВД Елены Королевой, мужчина шел на остановку электрички, когда заметил, что женщина выгуливает двух собак (предположительно — колли и боксера).

После команды «фас» одна из собак набросилась на прохожего и укусило его. Испугавшийся мужчина попытался убежать, но хозяйка животных еще раз дала команду о нападении. Мужчина сумел позвонить родственникам и попросил вызвать милицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители не смутили женщину, и она направила собак на новую «цель».

Милиционеры приняли решение о применении табельного оружия «Те, получив еще одну команду от хозяйки, бросились уже на стражей порядка, пишет БЕЛТА. Предупредительный выстрел «охладил голову» боксера, но вторая собака продолжила движение, после чего получила две пули. В настоящее время, как отмечается, она находится в ветеринарной клинике.

По данным правоохранителей, 54-летняя местная жительница, на момент задержания была сильно пьяна.

Не исключено, что в отношении хозяйки животных будет возбуждено уголовное дело по статье «злостное хулиганство».

Ранее задержанная уже была наказана за похожее преступление — тогда ей было назначено наказание в виде штрафа в 460 рублей.