В Литве проводится расследование обстоятельств жесткого осмотра белоруски

Литовская таможня проводит расследование обстоятельств осмотра гражданки Беларуси Ники Кошар, сообщил представитель криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас.

Куликаускас подтвердил, сообщает delfi.lt, что осмотр Ники Кошар действительно имел место.

«Реагируя на информацию в социальных сетях о якобы неправомерном поведении сотрудников таможни во время осмотра гражданки Беларуси, мы информируем, что 15 марта указанное лицо действительно было проверено в аэропорту Вильнюса по подозрению в контрабанде наркотиков. В настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также — не было ли в ходе проверки лица нарушения процедуры, установленной в таких случаях. По завершении расследования мы немедленно сообщим вам о результатах», — говорится в комментарии Куликаускаса.