В Литве проводится расследование обстоятельств жесткого осмотра белоруски

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Литовская таможня проводит расследование обстоятельств осмотра гражданки Беларуси Ники Кошар, сообщил представитель криминальной службы литовской таможни Гедиминас Куликаускас.

Куликаускас подтвердил, сообщает delfi.lt, что осмотр Ники Кошар действительно имел место.

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«Реагируя на информацию в социальных сетях о якобы неправомерном поведении сотрудников таможни во время осмотра гражданки Беларуси, мы информируем, что 15 марта указанное лицо действительно было проверено в аэропорту Вильнюса по подозрению в контрабанде наркотиков. В настоящее время проводится расследование обстоятельств и хода осмотра, а также — не было ли в ходе проверки лица нарушения процедуры, установленной в таких случаях. По завершении расследования мы немедленно сообщим вам о результатах», — говорится в комментарии Куликаускаса.

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Тэги: Беларусь-Литва аэропорт Вильнюс таможня Персона: Ники Кошар Гедиминас Куликаускас

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