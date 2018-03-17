«Блестяще!» Лукашенко горд за Светлану Сахоненко
Александр Лукашенко поздравил члена паралимпийской сборной Беларуси Светлану Сахоненко с завоеванием третьей золотой медали на Играх-2018 в Пхёнчхане.
«Поздравляю с блестящим выступлением, которое принесло нашей стране четвертое золото Паралимпийских игр 2018 года», — говорится в поздравлении.
Лукашенко о белорусских паралимпийцах: я просто влюбился в этих людей, это же мужественные люди, как они борются!
Лукашенко отметил, что это значимый результат, достигнутый благодаря воле к победе и самоотверженности спортсменов, лидеров, эффективной работе тренерского состава.
Глава государства выразил признательность всей команде за показанные результаты и пожелал удачи в эстафетных гонках. «Мы гордимся вами!» — подчеркнул он.
Напомним, сегодня Светлана Сахоненко завоевала свою третью золотую награду на Играх в Пхёнчхане.
За день до окончания Паралимпиады-2018 в копилке сборной Беларуси 12 наград: по четыре каждого достоинства. В медальном зачете команда занимает восьмое место.
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