«Блестяще!» Лукашенко горд за Светлану Сахоненко

/ Спорт
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Александр Лукашенко поздравил члена паралимпийской сборной Беларуси Светлану Сахоненко с завоеванием третьей золотой медали на Играх-2018 в Пхёнчхане.

«Поздравляю с блестящим выступлением, которое принесло нашей стране четвертое золото Паралимпийских игр 2018 года», — говорится в поздравлении.

Лукашенко о белорусских паралимпийцах: я просто влюбился в этих людей, это же мужественные люди, как они борются!

Лукашенко отметил, что это значимый результат, достигнутый благодаря воле к победе и самоотверженности спортсменов, лидеров, эффективной работе тренерского состава.

Глава государства выразил признательность всей команде за показанные результаты и пожелал удачи в эстафетных гонках. «Мы гордимся вами!» — подчеркнул он.

Напомним, сегодня Светлана Сахоненко завоевала свою третью золотую награду на Играх в Пхёнчхане.

За день до окончания Паралимпиады-2018 в копилке сборной Беларуси 12 наград: по четыре каждого достоинства. В медальном зачете команда занимает восьмое место.

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Тэги: Паралимпиада-2018 Персона: Светлана Сахоненко Александр Лукашенко

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