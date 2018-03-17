«Блестяще!» Лукашенко горд за Светлану Сахоненко

Александр Лукашенко поздравил члена паралимпийской сборной Беларуси Светлану Сахоненко с завоеванием третьей золотой медали на Играх-2018 в Пхёнчхане.

17 MAR Cross-Country Skiing - Women's 7.5km Classic, Visually Impaired Gold SAKHANENKA Sviatlana / #BLR

Guide YASHCHANKA Raman

Silver LYSOVA Mikhalina / #NPA

Guide IVANOV Alexey

Bronze EDLINGER Carina / #AUT

Guide EDLINGER Julian Congratulations! pic.twitter.com/E3HQdJMD7D — PyeongChang 2018 (@pyeongchang2018) 17 марта 2018 г.

«Поздравляю с блестящим выступлением, которое принесло нашей стране четвертое золото Паралимпийских игр 2018 года», — говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что это значимый результат, достигнутый благодаря воле к победе и самоотверженности спортсменов, лидеров, эффективной работе тренерского состава.

Глава государства выразил признательность всей команде за показанные результаты и пожелал удачи в эстафетных гонках. «Мы гордимся вами!» — подчеркнул он.

Напомним, сегодня Светлана Сахоненко завоевала свою третью золотую награду на Играх в Пхёнчхане.

За день до окончания Паралимпиады-2018 в копилке сборной Беларуси 12 наград: по четыре каждого достоинства. В медальном зачете команда занимает восьмое место.