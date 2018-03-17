Moody's улучшил прогноз по суверенному рейтингу Беларуси

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по суверенному рейтингу Беларуси, утвердив его на уровне B3 (ранее Caa1). Прогноз по рейтингу — стабильный.

Как отмечается в сообщении Moody's, повышение рейтинга Беларуси до уровня В3 обусловлено, прежде всего, укреплением внешней ликвидности страны, хотя она все еще остается слабой, пишет БелаПАН. На фоне восстановления экономики после двухлетней рецессии дефицит текущего платежного баланса сократился, чрезмерный рост директивного кредитования и гарантий государственным банкам и предприятиям был сдержан, указывают аналитики.

Кроме того, правительство получило долгосрочное финансирование, которое поможет как уменьшить риски, связанные с его значительными потребностями в валовых внешних заимствованиях, так и расширить структуру погашения внешнего долга.

«Стабильный прогноз по рейтингам Беларуси В3 уравновешивает улучшение экономических и фискальных перспектив страны, а также демонстрируемую готовность выполнять свои финансовые обязательства, с ее структурными рисками внешней уязвимости и слабой институциональной развитостью», — говорится в сообщении Moody's.

Агентство Moody's также улучшило прогноз рейтинга валютного долга Беларуси — с Caa1 до B3, потолок рейтингов обязательств и депозитов в национальной валюте установлен на уровне B2 (было B3), потолок рейтинга депозитов в иностранной валюте — на уровне Caa1 (было Caa2).