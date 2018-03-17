Вебинары — что это такое и как они проходят

В современном мире информационных технологий все чаще можно услышать такое слово как вебинары. Мировая сеть дает множество возможностей, среди которых возможность виртуального общения. Способ общения через интернет необходим не только для разговоров с близкими и друзьями, но и для деловых переговоров или обучающих семинаров.

Зная, что такое вебинары каждый сотрудник компании или обычный пользователь глобальной сети может устраивать собеседования или конференцию, не затрачивая усилия для поиска подходящего помещения.

Что это такое

Если мы обратимся к английскому языку, то термин «вебинар» будет означать онлайн-семинар или веб-конференцию. Последнее время достаточно большое распространение получили мероприятия, которые проводятся в онлайн-режиме. В систему вебинара приглашает либо организатор, либо человек самостоятельно подбирает для себя удобную площадку. Для того чтобы подключиться к определенной трансляции, достаточно перейти по ссылке и ввести свое имя.

Всем участникам онлайн-трансляции понадобится компьютер с подключением к Интернету, а также необходимая гарнитура – наушники и микрофон. Далее следует лекция или конференция участников на интересующую их тему: достаточно часто проводятся конференция на тему заработка в Интернете. Если говорить проще, то вебинары практически сходны с обычными семинарами, за исключением того, что все происходит посредством использования Интернет-технологии.

Использование вебинаров

Информацию, которую человек представляет в ходе проведения вебинара, можно подавать в любом удобном формате: устная речь, видео, презентации, реклама, подготовленный материал. Вебинар проводится только в режиме реального времени, а материал готовиться, как правило, заранее. Преобладающее большинство пользователей отмечают, что проведение вебинаров – это довольно удобный способ встречи или беседы в онлайн-режиме, поскольку человек находится в любом удобном для него месте. Значительным плюсом является то, что в них могут участвовать люди неограниченного количества, а также любой желающий может поделиться своим мнением.

Обучение при помощи вебинаров

Почему же вебинары так быстро получили популярность и распространение среди пользователей? Многие аналитики отмечают, что это произошло из-за того, что они представляют прогрессивную форму дистанционного обучения. Спрос на такой метод обучения вырос во много раз, а возможности таких семинаров продолжают совершенствоваться. Основное преимущество заключается в следующих возможностях:

Каждый участник получит запись всего процесса, если для него что-то показалось непонятным. Любой обучаемый может задавать вопрос, что не всегда возможно при большой аудитории. Возможность использовать доску для рисования. Сотрудники компаний могут обучаться без прерывания основной работы. Обучение для заочных курсов студентов. Многофункциональность вебинаров: просмотр записи, прослушивание информации, общение в чате, опросы и голосования. В процессе обучения пользователь будет сосредоточен только на трансляции, что позволяет исключить возможные помехи со стороны других людей.

Вебинар – это уникальная интернет-возможность, которая идеально подойдет всем, кто постоянно находится в процессе обучения, а также ценит свое время, желает сэкономить и получить необходимую информацию. Конференции или тренинги направлены на одну важную цель – обмен опытом и знаниями, демонстрация рекламных проектов и получение отклика со стороны зрителей, обсуждение актуальных рабочих моментов.