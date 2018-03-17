Легендарный белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд

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В субботу, 17 марта, в Осиповичах прошел Открытый чемпионат Беларуси по гиревому марафону и Кубок Вячеслава Хоронеко по гиревому полумарафону.

Легендарный белорусский силач Вячеслав Хоронеко установил 155-й рекорд
Вячеслав Хоронеко / Фото из архива

Как сообщает корреспондент Naviny.by, в соревнованиях приняли участие более ста спортсменов из Беларуси, Латвии и России.

Белорусский гиревик Вячеслав Хоронеко установил еще три мировых рекорда

Победителями в гиревом полумарафоне стали:

  • в весовой категории до 78 кг — Владимир Демьянов (команда университета МЧС) с результатов 748 подъемов;
  • в весовой категории до 85 кг — Вячеслав Хоронеко (команда ЭПАМ-системс) с результатом 880 подъемов;
  • в весовой категории свыше 85 кг — Антон Шнитко (команда университета МЧС) с результатом 537 подъемов.

Отмечается, что прославленный белорусский силач установил абсолютный национальный рекорд.

Теперь на его счету 155 официальных рекордов в экстремальном поднятии тяжестей.

Напомним, гиревой полумарафон — это жим 32-килограммовой гири одной рукой произвольно, лежа, в течение 30 минут.

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Тэги: силовой рекорд силачи Персона: Владимир Демьянов Вячеслав Хоронеко Антон Шнитко Город: Осиповичи

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