В Минске на тракторном заводе произошел пожар

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В субботу, 17 марта, произошел пожар на Минском тракторном заводе, сообщили в городском управлении МЧС.

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Как отмечается, в 10:53 на пульт дежурного поступил сигнал о загорании в покрасочной камере №1 цеха кабин на территории завода.

Прибывшие на место происшествие пожарные во время разведки обнаружили очаг возгорания.

В МЧС сообщили, что в результате возгорания пострадавших нет, эвакуация работников не проводилась.

В качестве версий пожара рассматривается «нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ».

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Тэги: МТЗ пожар Город: Минск

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