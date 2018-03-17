В Минске на тракторном заводе произошел пожар

В субботу, 17 марта, произошел пожар на Минском тракторном заводе, сообщили в городском управлении МЧС.

Как отмечается, в 10:53 на пульт дежурного поступил сигнал о загорании в покрасочной камере №1 цеха кабин на территории завода.

Прибывшие на место происшествие пожарные во время разведки обнаружили очаг возгорания.

В МЧС сообщили, что в результате возгорания пострадавших нет, эвакуация работников не проводилась.

В качестве версий пожара рассматривается «нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ».