«Мы не хотим свинцом дышать, и всю природу загрязнять». Брестчане сняли клип против аккумуляторного завода

Брестчане сняли клип с целью привлечь внимание к протесту в связи со строительством аккумуляторного завода.

17 марта клип был выложен в сеть. Это версия на музыку песни «Жить» Игоря Матвиенко с народным текстом протеста против строительства завода.

Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, первая попытка записать такой клип была сорвана, так как люди, с которыми были достигнуты договоренности, буквально в последний момент отказались работать.



«Скорее всего, власти узнали об этой идее и оказали давление, чтобы сорвать создание данного клипа. И только вторая попытка оказалась удачной, — сказал Кисляк. — Это еще раз подтверждает: чиновники боятся распространения протеста против аккумуляторного завода».

В создании клипа принимали участие брестские вокалисты и музыканты, жители города. «Люди и в такой форме пытаются донести до властей то, что не хотят жить рядом с этим опасным для здоровья предприятием», — подчеркнул правозащитник. За несколько часов у клипа уже более 5,5 тысячи просмотров.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

16 марта в Брестском облисполкоме прошла встреча с населением комиссии, созданной после коллективного обращения в Администрацию президента против строительства аккумуляторного завода.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Было собрано почти 37 тыс. подписей против строительства, которые были переданы в Администрацию президента 22 февраля.

27 февраля в суде Московского района Бреста началось рассмотрение иска группы граждан и общественного объединения «Экодом» к ООО «АйПауэр».

С 25 февраля каждое воскресенье противники строительства аккумуляторного завода приходят на площадь Ленина в Бресте и обсуждают свои дальнейшие действия.

15 марта в Брестский горисполком подана заявка на проведение митинга против строительства аккумуляторного завода.