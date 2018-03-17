Лучшим из белорусов в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене стал Сергей Бочарников — 42-е место

Белорусские биатлонисты не попали в число 40 сильнейших и остались без зачетных очков по итогам гонки преследования, которая прошла 17 марта в норвежском Холменколлене в рамках восьмого этапа Кубка мира.

Сергей Бочарников занял 42-е место (34.53,4; 2+0+1+1, стартовал 37-м), Роман Елётнов — 52-е (36.34,3; 4+1+0+0; стартовал 43-м), Антон Смольский — 53-е (36.34,7; 1+0+0+2; стартовал 53-м) среди 59 участников.

Награды завоевали француз Мартен Фуркад (31.31,6; 1+0+1+0; стартовал третьим), итальянец Лукас Хофер (+18,1; 1+0+0+0; стартовал пятым) и норвежец Йоханнес Бё (+32,5; 1+2+0+1; стартовал вторым).

В общем зачете лидирует Фуркад (996 очков). Бочарников на 51-м месте (78), Владимир Чепелин — на 66-м (34), Елётнов — на 79-м (15).

18 марта в Холменколлене пройдут женская гонка преследования на 10 км (Дарья Домрачева — № 2, Надежда Скардино — № 24) и мужская эстафета 4 по 7,5 км, сообщает БелаПАН.