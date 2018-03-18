Избирательные участки по выборам президента России открылись в 13 городах Беларуси

Избирательные участки по выборам президента России открылись 18 марта в 08:00 в 13 городах Беларуси.

Проголосовать на них могут граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Беларуси. По данным МВД, в Беларуси зарегистрировано порядка 105 тысяч российских граждан.

Работа избирательных участков организована по адресам:

- Минск, ул. Нововиленская, 1А, посольство РФ;

- Брест, ул. Пушкинская, 10, генеральное консульство РФ;

- Гродно, ул. Парижской Коммуны, 3, городская гимназия;

- Витебск, ул. Маяковского, 1, Центр культуры «Витебск»;

- Гомель, ул. Ланге, 17, Общественно-культурный центр;

- Могилев, ул. Ленинская, 61, Лицей Белорусско-российского университета;

- Клецк-2, поселок Озеречье, клуб при войсковой части Министерства обороны РФ;

- Бобруйск, ул. Социалистическая, 105, Областной театр драмы и комедии;

- Островец, ул. Восточная, 18А, Информационный центр Белорусской АЭС;

- Борисов, ул. Чапаева, 3, Центральная районная библиотека;

- Барановичи, ул. Ленина, 4, Городской дом культуры;

- Орша, ул. Ленина, 41, гимназия № 2;

- Полоцк, ул. Гоголя, 15, Дом культуры.

Избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00.