Избирательные участки по выборам президента России открылись в 13 городах Беларуси
Избирательные участки по выборам президента России открылись 18 марта в 08:00 в 13 городах Беларуси.
Проголосовать на них могут граждане РФ, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Беларуси. По данным МВД, в Беларуси зарегистрировано порядка 105 тысяч российских граждан.
Работа избирательных участков организована по адресам:
- Минск, ул. Нововиленская, 1А, посольство РФ;
- Брест, ул. Пушкинская, 10, генеральное консульство РФ;
- Гродно, ул. Парижской Коммуны, 3, городская гимназия;
- Витебск, ул. Маяковского, 1, Центр культуры «Витебск»;
- Гомель, ул. Ланге, 17, Общественно-культурный центр;
- Могилев, ул. Ленинская, 61, Лицей Белорусско-российского университета;
- Клецк-2, поселок Озеречье, клуб при войсковой части Министерства обороны РФ;
- Бобруйск, ул. Социалистическая, 105, Областной театр драмы и комедии;
- Островец, ул. Восточная, 18А, Информационный центр Белорусской АЭС;
- Борисов, ул. Чапаева, 3, Центральная районная библиотека;
- Барановичи, ул. Ленина, 4, Городской дом культуры;
- Орша, ул. Ленина, 41, гимназия № 2;
- Полоцк, ул. Гоголя, 15, Дом культуры.
Избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00.
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