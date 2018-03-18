«Днепр» выбил «Шахтер» из Кубка Беларуси

Футболисты солигорского «Шахтера» не сумели пробиться в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси, уступив в четвертьфинале по сумме двух встреч могилевскому «Днепру».

В первой игре, состоявшейся 11 марта в Солигорске, «Шахтер» победил со счетом 3:1, а в ответной 17 марта в Бобруйске проиграл — 0:2. За счет гола на чужом поле борьбу за кубок продолжают могилевчане.

Еще два ответных четвертьфинальных матча состоятся 18 марта. Действующий обладатель Кубка страны брестское «Динамо» сыграет со «Слуцком» в минском футбольном манеже, а чемпион Беларуси БАТЭ на поле «Борисов-Арены» встретится с «Ислочью».

В первом матче брестчане выиграли у случан у себя дома с результатом 2:0, а борисовчане победили соперников из Минского района в гостях со счетом 2:1.

Без игры в полуфинал вышли футболисты гродненского «Немана», оппоненты которых минские «Крумкачы» отказались от участия в матчах 1/4 финала, напоминает БЕЛТА.