Видеофакт. Путин проголосовал на выборах президента

Кандидат в президенты РФ Владимир Путин принял участие в голосовании. По традиции он отдал свой голос на участке №2151, который расположенный в Российской академии наук.

Когда Путин уходил с участка, журналисты успели задать ему несколько вопросов.

Так, по словам действующего главы российского государства, его устроит любой процент, который позволит и дальше работать президентом страны.

Кроме того, он заметил, что не голосовал «через не могу», потому что «уверен в правильности» той программы, которую предлагает для страны.

Напомним, проголосовать на выборах президента имеют возможность и граждане РФ, находящиеся сейчас на территории Беларуси. Для них открыты 13 участков.