Посол Суриков о российско-белорусских отношениях: серьезных изменений в сторону ухудшения ожидать невозможно

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Серьезных изменений в отношениях России и Беларуси в сторону ухудшения «ожидать невозможно», заявил российский посол Александр Суриков 18 марта журналистам после голосования на выборах президента РФ в посольстве в Минске.

Александр Суриков. Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН

«Взаимоотношения Беларуси и России давно сложились как братские, исходя из общих исторических и культурных корней. Серьезных изменений в сторону ухудшения ожидать невозможно, а в сторону дальнейшей интеграции — нужно. Так как это залог успеха наших стран на ближайшие годы», — заявил дипломат.

По его словам, в Беларуси на выборах досрочно проголосовали уже почти две тысячи россиян. Например, в Островце, где много граждан РФ работают на строительстве Белорусской АЭС, проголосовали около 1.600 человек. Всего же на консульском учете зарегистрировано около 60 тысяч россиян. На нынешних выборах в Беларуси открыто 13 участков (на прошлых — 9). Суриков подчеркнул что явка на 20-25 % превысила явку на предыдущих выборах президента в 2012 году.

Отвечая на вопрос, с какими ожиданиями российские граждане идут на выборы, дипломат сказал: «Граждане России ждут укрепления Российской Федерации во внешней политике (что и происходит, в общем-то), улучшения своего благосостояния».

Отвечая на вопрос БелаПАН, за кого он голосовал, Суриков ответил, что он — «работник российской власти и отдал свой голос за Владимира Путина».

Говоря о внешней политике России, Суриков заявил: «Мы посылаем ясный сигнал, что мы не стали слабее, как рассчитывали заокеанские и европейские партнеры. Мы стали сильнее, поэтому давайте договариваться, чтобы не произошло чего-то неприятного»

По мнению Сурикова, конфронтационная оставляющая в отношениях России со странами Запада «будет сходить на нет, потому что видна бесполезность силовых усилий — лучше жить мирно».

Отвечая на вопрос, как изменится Россия, если президентом не будет избран Путин, дипломат ответил, что Россия «существует на протяжении длительного времени — от Киевской Руси и Московского княжества — до Российской Империи, СССР и своего нынешнего состояния. «Наша страна будет существовать в веках и долго», — заявил посол.

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Тэги: выборы президента России Россия-Беларусь Персона: Александр Суриков Город: Минск

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