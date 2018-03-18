Фотофакт. В лобовом столкновении под Солигорском погибли двое водителей

Около 03:10 утра 18 марта на 126-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи в Солигорском районе автомобиль Mercedes-Benz лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Golf 2, который на тросе буксировал микроавтобус.

Как сообщает портал AutoRun, оба столкнувшихся автомобиля от удара лишились двигателей, один из которых улетел на расстояние около 70 м от места аварии.

В результате аварии, по информации портала, погибли оба водителя. Пассажир одной из легковушек и водитель микроавтобуса с травмами доставлены в Солигорскую больницу.