Фотофакт. В лобовом столкновении под Солигорском погибли двое водителей

/ Происшествия
Просмотров: 347 Комментариев: 0

Около 03:10 утра 18 марта на 126-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи в Солигорском районе автомобиль Mercedes-Benz лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Golf 2, который на тросе буксировал микроавтобус.

Как сообщает портал AutoRun, оба столкнувшихся автомобиля от удара лишились двигателей, один из которых улетел на расстояние около 70 м от места аварии.

В результате аварии, по информации портала, погибли оба водителя. Пассажир одной из легковушек и водитель микроавтобуса с травмами доставлены в Солигорскую больницу.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: ДТП гибель водителей Город: Солигорск

Другие материалы на эту тему:

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

Двое детей остались у погибшего в ДТП на переезде милиционера

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

В ДТП в Речицком районе погибли гомельские чиновники

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе

«Дочка спрашивает, где мама». Судят водителя, сбившего женщину на переходе

Замначальника Гродненского УВД на своей машине сбил женщину

Замначальника Гродненского УВД на своей машине сбил женщину

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)