Фотофакт. В лобовом столкновении под Солигорском погибли двое водителей
Просмотров: 347 Комментариев: 0
Около 03:10 утра 18 марта на 126-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи в Солигорском районе автомобиль Mercedes-Benz лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Golf 2, который на тросе буксировал микроавтобус.
Как сообщает портал AutoRun, оба столкнувшихся автомобиля от удара лишились двигателей, один из которых улетел на расстояние около 70 м от места аварии.
В результате аварии, по информации портала, погибли оба водителя. Пассажир одной из легковушек и водитель микроавтобуса с травмами доставлены в Солигорскую больницу.
Обсудим?