Более половины россиян проголосовали на президентских выборах в РФ

Явка на выборах президента России по данным на 17:00 мск составила 51,9%, заявил сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

Как передает корреспондент РБК, ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила о том, что, по подсчетам на 12:00, на избирательные участки по всей стране пришли 34,72% россиян. При этом в Москве к этому времени проголосовали 18,14% избирателей, в Петербурге — 16,24%. Все эти оценки на несколько процентов были выше аналогичных на выборах президента в 2012 году. Тогда общая явка по России к 12:00 оценивалась в 22,10%, в Москве к этому часу проголосовали 13,63% россиян, а в Петербурге — 10,62%.

Самым крупным нарушением в процессе голосования на выборах в столице наблюдатели пока назвали вброс бюллетеней на участке № 1204 на улице Знаменка. Аналогичный инцидент впоследствии также был зафиксирован на участке № 1353 в районе Кузьминки. Мосизбирком в связи с этим принял решение опечатать урны на этих участках. «Все бюллетени из этих урн будут признаны недействительными», — подчеркивал глава Мосизбиркома Валентин Горбунов. Также вброс бюллетеней произошел на избирательном участке № 1480 в Люберцах. В результате инцидента, как рассказали в Мособлизбиркоме, урна для голосов была опечатана, а председатель и член избирательной комиссии были отстранены от работы.

Всего с момента начала голосования по всей России в ЦИК поступило более 6,3 тыс. звонков и обращений о возможных нарушениях, говорила утром 18 марта глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Все они, по ее данным, были связаны с «возможными недоработками комиссий».