Британские парламентарии требуют от российских олигархов раскрыть источники капиталов

Депутаты от Лейбористской и Либерал-демократической партии Великобритании требуют от своих властей на законодательном уровне обязать владельцев британской недвижимости из России раскрыть источники своих доходов. В случае, если владельцы откажутся предоставлять сведения или не смогут доказать законность происхождения денег, парламентарии предлагают наложить на собственников санкции. Об этом сообщает портал mbk.media со ссылкой на The Guardian.

По оценкам издания, российские предприниматели из ближнего окружения Путина владеют недвижимостью на 1,1 миллиарда фунтов. Большинство из этих активов расположено в Лондоне.

Так, владельцу футбольного клуба «Челси», миллиардеру Роману Абрамовичу принадлежит недвижимость в Кенсингтон Палас Гарденс на сумму 90 миллионов фунтов.

Активы первого вице-премьера Игоря Шувалова на общую сумму 11,4 миллиона фунтов расположены в Уайтхолле.

Олигарх Алишер Усманов, занявший в 2017 году пятую строчку в списке богатейших бизнесменов России, владеет недвижимостью на 48 миллионов фунтов в районе Хэмпстед.

Генеральный директор химического холдинга «Фосагро» Андрей Гуриев располагает недвижимостью в районах Хайгейт и Воксхолл на общую сумму 351 миллион фунтов.

Недвижимость Андрея Гончаренко на общую сумму 176,75 миллиона фунтов расположена в трех лондонских районах — Риджентс Парк, Хэмпстед и Белгравия. До 2013 года он был топ-менеджером «Газпром инвест Юг». По информации «Коммерсанта», партнерами олигарха были Аркадий и Борис Ротенберги.

Лидер либерал-демократов Винс Кейбл считает, что давление на олигархов должно быть усилено: политически значимые за пределами ЕС люди, владеющие британской недвижимостью, должны будут объяснить, откуда у них взялись такие деньги. «Если ответы не будут получены или будут неудовлетворительными, то власти должны в срочном порядке наложить арест на активы», — сказал Кейбл.

Лейбористы требуют от своего правительства выполнить обещание о введении государственных регистров собственности на заморских территориях, в частности, Британских Виргинских островах, и добиться от собственников недвижимости, зарегистрированных через оффшорные компании, идентифицировать себя до 2021 года.

На снимке: здание британского парламента